Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Bayer nach Quartalszahlen von Konkurrent Johnson & Johnson auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Der amerikanische Pharmakonzern habe zwar mit den US-Umsätzen des Gerinnungshemmers Xarelto enttäuscht, was aber er nur leicht negativ für die Leverkusener werte, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn nur 16 Prozent seiner Xarelto-Umsätze erziele Bayer mit den Zahlungen von Johnson & Johnson für die Vermarktung des Medikaments auf dem US-Markt./gl/ck Datum der Analyse: 16.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2018-10-16/16:01

ISIN: DE000BAY0017