Die NordLB hat die Einstufung für die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien auf "Halten" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Mit der Einigung auf Arbeitsebene der US-Wettbewerbsbehörde FTC über den erforderlichen Verkauf von Geschäftsaktivitäten sei eine Vorentscheidung für die Freigabe der Fusion gefallen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der verbleibenden Restrisiken gehe er nun vom Vollzug der Fusion aus. An seinen Bedenken hinsichtlich der erfolgreichen Zusammenführung der beiden Unternehmen ändere dies aber nichts./tih/ck Datum der Analyse: 16.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2018-10-16/16:02

ISIN: DE000A2E4L75