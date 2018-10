Godewind Immobilien AG erwirbt erste Gewerbeimmobilien für einen Kaufpreis in Höhe von EUR 73,5 Mio. DGAP-Ad-hoc: Godewind Immobilien AG / Schlagwort(e): Ankauf Godewind Immobilen AG erwirbt erste Gewerbeimmobilien für einen Kaufpreis in Höhe von EUR 73,5 Mio. 16.10.2018 / 16:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Godewind Immobilen AG erwirbt erste Gewerbeimmobilien für einen Kaufpreis in Höhe von EUR 73,5 Mio. Frankfurt, 16. Oktober 2018. Die Godewind Immobilien AG, ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen ("Godewind" ISIN DE000A2G8XX3), hat vereinbart, die ersten beiden gewerblichen Immobilien mit einem Kaufpreis in Höhe von insgesamt EUR 73,5 Mio. und einer Gesamtfläche von rund 29.300 Quadratmetern zu erwerben. Bei den Immobilien handelt sich es um je ein Bürogebäude in Düsseldorf und Frankfurt. Das "Closing" der Transaktion soll voraussichtlich bis Ende dieses Jahres erfolgen. Die Finanzierung der Objekte erfolgt zunächst durch Barmittel der Godewind Immobilien AG. Durch den Erwerb der beiden Objekte fließen der Godewind Immobilien AG nach Besitzübergang Mieteinnahmen in Höhe von EUR 4,2 Mio. pro Jahr zu. Die Mietlaufzeit (WALT) beträgt durchschnittlich ca. 3 Jahre. Der Leerstand der beiden Immobilien beträgt ca. 5,3 Prozent und die FFO-Rendite vor "Overheads" liegt bei ca. 8 Prozent. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Kontakt Gunnar Janssen Investor Relations Godewind Immobilien-AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Tel: +49 69 257375190 E-Mail: g.janssen@godewind-ag.com www.godewind-ag.com ISIN: DE000A2G8XX3 WKN: A2G8XX Indizes: Financial Services, Real Estate Wertpapierbörsen: Frankfurt Regulierter Markt (Prime Standard), XETRA 16.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Godewind Immobilien AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 257375 192 E-Mail: g.janssen@godewind-ag.com ISIN: DE000A2G8XX3 WKN: A2G8XX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 734137 16.10.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2G8XX3

AXC0285 2018-10-16/16:50