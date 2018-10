Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta029/16.10.2018/17:10) - Hamburg, den 16.10.2018. Die Stardsl AG gibt bekannt, das Herr Christian Werner, bisher Finanzvorstand der Gesellschaft, mit Wirkung vom 15.10.2018 sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat hat die Niederlegung angenommen und dankt Herrn Werner für die geleistete Arbeit. Die Gesellschaft wird bis auf weiteres von Herrn Thomas Grausam als Alleinvorstand geführt.



