Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen von Johnson & Johnson (J&J) auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Die Umsätze von J&J mit dem Medikament Xarelto, das der US-Konzern gemeinschaftlich mit Bayer vertreibe, lägen im dritten Quartal unter den Erwartungen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Lizenzgebühren, die J&J hierfür an Bayer zahle, betrügen ein Sechstel des Gesamtumsatzes von Bayer mit diesem Medikament. Der Experte wertete dies als leicht negativ für die Leverkusener./bek Datum der Analyse: 16.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2018-10-16/19:23

ISIN: DE000BAY0017