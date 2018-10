Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius bestätigt und konkretisiert Konzernausblick für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius bestätigt und konkretisiert Konzernausblick für das Geschäftsjahr 2018 16.10.2018 / 23:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Fresenius bestätigt und konkretisiert Konzernausblick für das Geschäftsjahr 2018 Fresenius bestätigt und konkretisiert den Konzernausblick1 für das Geschäftsjahr 2018. Umsatz und Ergebnis von Fresenius Medical Care und Fresenius Helios lagen im 3. Quartal 2018 unter den Erwartungen des Unternehmens. Dies wurde durch die sehr gute Entwicklung bei Fresenius Kabi teilweise kompensiert. Der Konzernumsatz soll nun währungsbereinigt am unteren Ende der ursprünglichen Bandbreite von 5% bis 8%2 steigen. Das Konzernergebnis3,4 soll nun währungsbereinigt am unteren Ende der ursprünglichen Bandbreite von 6% bis 9% wachsen. Exklusive der Kosten für die Weiterentwicklung des Biosimilars-Geschäfts soll das Konzernergebnis3,5 nun währungsbereinigt am unteren Ende der ursprünglichen Bandbreite von ~10% bis 13% steigen. Fresenius veröffentlicht die detaillierten Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2018 und 1.-3. Quartal 2018 am 30. Oktober 2018. 1 Ohne Effekte aus Akorn und NxStage Transaktionen, Gewinnen im Zusammenhang mit Veräußerungen im Versorgungsmanagement und FCPA-Rückstellung 2 Basis 2017 adjustiert um IFRS 15 Einführung (-486 Mio EUR bei Fresenius Medical Care) und Veräußerungen im Versorgungsmanagement (-558 Mio EUR bei Fresenius Medical Care) 3 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt 4 Basis 2017: 1.804 Mio EUR; 2018 vor Sondereinflüssen (d.h. ohne Effekte aus Akorn und NxStage Transaktionen, Gewinnen im Zusammenhang mit Veräußerungen im Versorgungsmanagement und FCPA-Rückstellung; inklusive Aufwendungen von Fresenius Medical Care für Informationskampagnen zu Referenden in den USA, inklusive Kosten für die Weiterentwicklung des Biosimilars-Geschäfts bei Fresenius Kabi (43 Mio EUR nach Steuern in 2017 und ~120 Mio EUR nach Steuern in 2018)) 5 Basis 2017: 1.847 Mio EUR; 2018 vor Sondereinflüssen (d.h. ohne Effekte aus Akorn und NxStage Transaktionen, Gewinnen im Zusammenhang mit Veräußerungen im Versorgungsmanagement und FCPA-Rückstellung; inklusive Aufwendungen von Fresenius Medical Care für Informationskampagnen zu Referenden in den USA, exklusive Kosten für die Weiterentwicklung des Biosimilars-Geschäfts bei Fresenius Kabi (43 Mio EUR nach Steuern in 2017 und ~120 Mio EUR nach Steuern in 2018)) Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie unserer Website entnehmen https://www.fresenius.de/alternative-leistungskennzahlen. (Jahresabschluss gemäß Rechnungslegungsvorschriften IFRS) Fresenius SE & Co. KGaA, vertreten durch Fresenius Management SE Der Vorstand Bad Homburg v.d.H., 16. Oktober 2018 Mitteilende Person: Markus Georgi Senior Vice President Investor Relations T: +49 (0) 6172 608-2485 markus.georgi@fresenius.com Ende der Mitteilung 16.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Telefon: +49 (0)6172 608-2485 Fax: +49 (0)6172 608-2488 E-Mail: ir-fre@fresenius.com Internet: www.fresenius.com ISIN: DE0005785604 WKN: 578560 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 734347 16.10.2018 CET/CEST

