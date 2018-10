EANS-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Kapitalerhöhung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV) erfolgreich platziert Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Kapitalerhöhung/Restrukturierung 17.10.2018 Innsbruck - 17.10.2018 Die Angebotsfrist für die am 21.09.2018 beschlossene Kapitalerhöhung der BTV hat am 16.10.2018 geendet. Die BTV gibt im Zuge dieser Kapitalerhöhung insgesamt 3.093.750 neue Stamm-Stückaktien aus und erhöht somit das nominelle Grundkapital der Gesellschaft von EUR 61.875.000,-- auf EUR 68.062.500,--. Das hat der Vorstand der BTV heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet und konnte damit das gesamte geplante Volumen an neuen Stamm-Stückaktien ("Junge Aktien") erfolgreich am Markt platziert werden. Auf Basis des Ausgabe- und Bezugspreises von EUR 24,25 pro Junger Aktie beträgt der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung rund EUR 75,02 Mio. Der Handel mit den Jungen Aktien startet im Amtlichen Handel der Wiener Börse voraussichtlich am 25.10.2018. Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das laufende Geschäftsjahr 2018. ISIN: AT0000625504, AT0000625538, AT0000A20EC1 , AT0000A1J274, AT0000A1KSV5, AT0000A138R4, AT0000A0DST6 Indizes: WBI Börse: Wien - Amtlicher Handel, Geregelter Freiverkehr Sprache: Deutsch Disclaimer: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft dar. Das Angebot von Stamm-Stückaktien der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft erfolgte ausschließlich durch und auf Grundlage des am 28. September 2018 veröffentlichten Prospekts in Österreich und hat am 16.10.2018 geendet. Rückfragehinweis: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Bereich Recht und Beteiligungen, Dr. Stefan Heidinger, +43-505333-1500, stefan.heidinger@btv.at Stadtforum 1 6020 Innsbruck www.btv.at Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0122 2018-10-17/10:23