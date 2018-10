Die Commerzbank hat das Kursziel für Osram vor Zahlen von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem soliden Schlussquartal des Beleuchtungsspezialisten, das etwas besser ausfallen sollte als am Markt befürchtet, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar erschienen die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2019/20 noch zu hoch und müssten weiter sinken. Er sehe aber unverändert eine attraktive Investitionschance für strategische und aktivistische Investoren./gl/tih Datum der Analyse: 17.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-10-17/10:46

ISIN: DE000LED4000