Die Commerzbank hat Zooplus nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die Erlöse seien knapp unter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe der Online-Händler für Haustierbedarf aber bestätigt. Die gestiegenen Investitionen brächten keine Beschleunigung des Wachstums, was zeige, dass Zooplus dieses weiterhin teuer erkaufen müsse./gl/tih Datum der Analyse: 17.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-10-17/10:54

ISIN: DE0005111702