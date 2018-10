publity AG: TO-Holding GmbH überschreitet 50 %-Beteiligungsschwelle DGAP-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung publity AG - TO-Holding GmbH überschreitet 50 %-Beteiligungsschwelle 17.10.2018 / 13:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN. publity AG - TO-Holding GmbH überschreitet 50 %-Beteiligungsschwelle Leipzig, den 17. Oktober 2018 - Die Hauptaktionärin der publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250), die TO-Holding GmbH (Frankfurt am Main), deren Alleingesellschafter der Vorstand der publity AG Thomas Olek ist, hat - entsprechend ihrer Zusage - im Rahmen der Durchführung der am 1. August 2018 von der Hauptversammlung beschlossenen Barkapitalerhöhung der publity AG einen Mehrbezug für sämtliche neuen Aktien angemeldet, die über ihre Bezugsrechtsausübung hinausgehen. Dementsprechend hat die Hauptaktionärin einen Großteil der neuen Aktien gezeichnet. Dadurch erhöht sich die Beteiligung der Hauptaktionärin an der publity AG auf über 50 %. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Die publity AG hat im Rahmen der Durchführung der Barkapitalerhöhung sämtliche 3.781.250 neuen Aktien platziert. Der Bezugspreis für die neuen auf den Namen lautenden Stückaktien betrug EUR 10,70 je Aktie. Der Bruttoemissionserlös für die publity AG beläuft sich somit auf rd. EUR 40,46 Mio. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich von EUR 6.050.000,00 um EUR 3.781.250,00 auf EUR 9.831.250,00. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft erfolgt voraussichtlich am 19. Oktober 2018. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt. Sie werden voraussichtlich am 29. Oktober 2018 in die bestehende Notierung im Handelssegment Scale des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Vorstand Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt. 17.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 734557 17.10.2018 CET/CEST

