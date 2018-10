Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für UBS vor den am 25. Oktober erwarteten Zahlen und dem ersten Investorentag seit vier Jahren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Auch wenn sich die Großbank bereits eine Orientierung für das dritte Quartal gegeben habe, könnte es dennoch Kurstreiber geben, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auf mögliche Kosteninitiativen im Bereich weltweites Vermögensmanagement und auf mögliche neue Aktienrückkäufe./ck/la Datum der Analyse: 17.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0137 2018-10-17/16:14

ISIN: CH0244767585