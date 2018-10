Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Telefonica Deutschland vor den am 30. Oktober erwarteten Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Die Trends auf dem deutschen Mobilfunkmarkt dürften im dritten Quartal weitgehend denen im zweiten entsprochen haben, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/bek Datum der Analyse: 17.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0148 2018-10-17/17:41

ISIN: DE000A1J5RX9