Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Walmart nach einem Analystentag des Handelskonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 103 US-Dollar belassen. Walmart wechsele aus der Defensive in die Offensive, schrieb Analyst Seth Sigman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jüngsten Marktanteilsgewinne seien beeindruckend. Sie markierten eine wesentliche Veränderung./ck/bek Datum der Analyse: 17.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0153 2018-10-17/18:46

ISIN: US9311421039