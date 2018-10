Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe nicht ganz unerwartet seine Prognose für die operative Gewinnentwicklung gesenkt, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Höhere Energiekosten und das schlechte Wetter in den USA hätten etwas stärker belastet als gedacht./la/ck Datum der Analyse: 18.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0119 2018-10-18/16:04

ISIN: DE0006047004