Die Baader Bank hat das Kursziel für Covestro vor Zahlen zum dritten Quartal von 84 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der Zweifel am Markt, dass der Kunststoffhersteller seine Margen und den Barmittelfluss auf dem bisher hohen Niveau werde halten könne, dürfte ein nur ordentlich ausfallender Geschäftsbericht nicht ausreichen, um die Aktienkursverluste der vergangenen drei Monate wieder auszugleichen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen einer erwarteten schwächeren Nachfrage kappte er seine Schätzungen und damit auch das Kursziel./edh/ck Datum der Analyse: 18.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0120 2018-10-18/16:11

ISIN: DE0006062144