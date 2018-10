Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einer Milliardenzahlung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Mit der Zahlung von ArcelotMittal an die Gläubiger der Stahlhersteller Uttam Galva und KSS Petron wolle ArcelorMittal weiter im Bieterrennen um Essar Steel bleiben, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Erfolg sei diesem Ansinnen mit der Zahlung jedoch nicht garantiert./bek/la Datum der Analyse: 17.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0126 2018-10-18/17:04

ISIN: LU1598757687