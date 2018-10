Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für LafargeHolcim nach Quartalszahlen der Beteiligung ACC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Franken belassen. Die Ergebnisse von ACC untermauerten den guten Trend in der Branche der Baustoffzulieferer, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/la Datum der Analyse: 17.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0127 2018-10-18/17:06

ISIN: CH0012214059