Da Netflix jetzt in 19 Ländern verfügbar ist, verstärkt die Partnerschaft mit Visa Token Service den Fokus auf Ökosystemoptimierung, um höhere Autorisierungsraten und ein reibungsloses Zahlungserlebnis zu erreichen

Nach einem Pilotprogramm, das 2017 begann, kündigte Visa (NYSE: V) heute eine Ausweitung der Nutzung des Visa Token Service durch Netflix an, mit Schwerpunkt auf Steigerung der kartenlosen Autorisierungsraten und Ermöglichung nahtloser und sicherer Händler- und Kundenerlebnisse weltweit.

Visa und Netflix arbeiten zusammen, um die Vorteile höherer Autorisierungsraten zu nutzen, die sich aus dem globalen Lebenszyklusmanagement von Visa Token der kartenausgebenden Banken ergeben. Mit dem Visa Token Service können Kartendaten durch eine eindeutige digitale Kennung für die Zahlungsabwicklung ersetzt werden, ohne die sensiblen Kontoinformationen des Karteninhabers preiszugeben. Für diese Visa Token können kartenausgebende Banken weltweit dynamische Aktualisierungen zu verlorenen, gestohlenen oder abgelaufenen Datensätzen durchführen, um ein reibungsloses Händler- und Kundenerlebnis zu ermöglichen. Im Rahmen der Bemühungen, diese Vorteile auf kartenausgebende Banken und kartenlose Händler auszudehnen, arbeitet Visa nun mit Netflix und anderen Token-Partnern zusammen, um diese Verbesserungen zu messen und Meilensteine für die Branchenleistung zu setzen.

"Während der Visa Token Service und damit verbundene Zahlungssysteme weiter wachsen, glauben wir, dass risikoarme, vertrauenswürdige Händler wie Netflix Autorisierungsraten und Kundenerlebnisse schaffen können, die dem persönlichen Kontakt gleichkommen. Wir freuen uns auf unsere weitere Zusammenarbeit mit Visa, um diese Möglichkeiten über ein breiteres Akzeptanzprogramm für digitale Händler zu fördern und das Zahlungserlebnis weltweit für Netflix-Mitglieder weiter zu verbessern", so Vickie Gonzalez, Global Head of Payment von Netflix.

"Wir glauben, dass Tokenisierung in Verbindung mit anderen Verbesserungen bei digitalen Zahlungen den Rahmen für eine reibungslose Abwicklung und deutlich höhere Autorisierungsraten im E-Commerce schaffen wird", sagt TS Anil, Global Head of Payment Products and Platforms von Visa. "Mit dem Ausbau unserer Partnerschaft mit Netflix beweist Visa erneut sein Engagement, den digitalen Handel einfacher und sicherer zu machen."

Netflix war der erste Händler, der den Visa Token Service nutzte, um seine gespeicherten Karten zu tokenisieren, als das Pilotprojekt der Unternehmen 2017 begann. Visa hat auch 20 Acquirer-Gateway- und Technologiepartner von Visa Token Service kürzlich bekanntgegeben, die Tokenisierung weltweit unterstützen werden. Seit der Einführung des Visa Token Service im Jahr 2014 hat Visa über 60 globale Token-Antragsteller darunter Hersteller von mobilen Geräten und Wearables, Geldbörsen von kartenausgebenden Banken, Onlinehändler, Anbieter von Zahlungsdiensten und Acquirer von 40 Märkten neu in die Token-Plattform aufgenommen. Die kürzliche Hinzunahme von 20 Acquirer-Gateway- und Technologiepartnern wird global den Maßstab vergrößern und das Engagement von Visa für Sicherheit und Komfort bei Online- und mobilen Zahlungen sowohl im herkömmlichen Handel als auch bei Transaktionen mit gespeicherten Karten unterstützen.

