Das Unternehmen vergrößert mit einer Niederlassung in München seine Präsenz in Europa

Cloudflare, das führende Unternehmen für Leistung und Sicherheit im Internet, hat heute die Eröffnung einer Niederlassung in München, Deutschland, bekannt gegeben. Dies ist das erste Büro des Unternehmens in der Region DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz). Nach Eröffnung der Hauptniederlassung von Cloudflare in London ist dies die zweite Büroeröffnung in Europa. Sie wird dazu betragen, dass das Unternehmen die Bekanntheit seiner Marke erhöhen, Kunden gewinnen und neues Fachpersonal einstellen kann.

Das Netzwerk von Cloudflare erstreckt sich bereits auf die gesamte DACH-Region. Es gibt sieben Niederlassungen in Frankfurt, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München, Zürich und Wien. Cloudflare plant eine weitere Expansion in der Region, während das Netzwerk des Unternehmens bereits auf über 150 Datenzentren weltweit anwächst.

"Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa sowie die viertgrößte der Welt gemessen am nominalen Bruttoinlandsprodukt. Als Cloudflare über mögliche Standorte für seine zweite Niederlassung in Europa nachdachte, bot sich München als Zentrum für technische Innovationen und Business als naheliegende Wahl an", sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Die Eröffnung eines Büros in München bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, näher an unseren Kunden auf dem schnell wachsenden DACH-Markt zu sein."

Mehr als 10 Millionen Domänen bilden das Netzwerk von Cloudflare, so hat das Unternehmen bereits viele Kunden in der Region DACH.

"Wir nutzen Cloudflare nicht nur, weil es benutzerfreundlich ist und Spaß macht, sondern auch, weil wir damit hinsichtlich Funktionen, Sicherheit und Leistung ausgezeichnete Qualität bekommen", sagte Dirk Fiebiger, Team-Manager IT bei der Paessler AG.

"Cloudflare bietet hervorragende Protokollierung, flexible Sicherheit und leistungsstarkes Management unserer vielen Marken auf der ganzen Welt", fügte Michael Strout, Senior Security Engineer bei Delivery Hero, hinzu.

Der erste DACH-Leiter bei Cloudflare, Stefan Henke, wird die Verkäufe des Unternehmens in Deutschland und in der Region DACH allgemein managen und leiten.

"Obwohl die Digitalisierung in der Region DACH spät begonnen hat, gibt es jetzt einen Boom in allen Vertikalen und es besteht eine hohe Nachfrage nach den Diensten von Cloudflare", sagte Stefan Henke, DACH-Leiter bei Cloudflare. "Cloudflare ist in der Lage, alles, was mit dem Internet im Zusammenhang steht, zu schützen, zu beschleunigen und zu optimieren und kann ferner als Edge-Netzwerkanbieter Rechenfunktionen an den Rand des öffentlichen Netzwerks verlagern."

Das Büro von Cloudflare in München ist eine Ergänzung anderer Niederlassungen des Unternehmens in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in Austin, Texas, Champaign, Illinois, New York, New York und Washington, DC Das Unternehmen vergrößert beständig seine Teams für Engineering, Verkauf, Marketing und Support.

