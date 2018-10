Solvesta AG: Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der Solvesta Fensterprofil verwaltungs- und Beratungs GmbH geplant DGAP-Ad-hoc: Solvesta AG / Schlagwort(e): Verkauf Solvesta AG: Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der Solvesta Fensterprofil verwaltungs- und Beratungs GmbH geplant 18.10.2018 / 23:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Solvesta AG: Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der Solvesta Fensterprofil Verwaltungs- und Beratungs GmbH München, 18. Oktober 2018 - Solvesta AG: Die Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN DE000A12UKD1; Primärmarkt der Börse Düsseldorf), hat sich mit der Luxor Investment UG mit Sitz in München über einen Verkauf ihres Mehrheitsanteils an der Solvesta Fensterprofil Verwaltungs- und Beratungs GmbH mit Sitz in München an die Luxor Investment UG zu einem Kaufpreis von rund EUR 1.350.000,00 geeinigt. Die Solvesta Fensterprofil Verwaltungs- und Beratungs GmbH ist die Muttergesellschaft der Helima-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wuppertal. Der Vertragsabschluss konnte heute mit aufschiebenden Bedingungen beurkundet werden. Der Vorstand Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Telefon: +49 (0) 89 5526689-0 Telefax: +49 (0) 89 5526689-99 Homepage: www.solvesta.eu E-Mail: info@solvesta.eu 18.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Deutschland Telefon: 089 55266890 Fax: 089 552668999 E-Mail: info@solvesta.eu Internet: www.solvesta.eu ISIN: DE000A12UKD1 WKN: A12UKD Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 735363 18.10.2018 CET/CEST

