LabCorp (NYSE: LH), ein führendes weltweit tätiges Unternehmen für Biowissenschaften, und Definiens, einer der Pioniere bei Bildanalysen auf Grundlage künstlicher Intelligenz (KI), haben eine strategische Zusammenarbeit zur Verbesserung der weltweiten Entwicklung von Präzisionsmedikamenten bekannt gegeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen für Arzneimittelentwicklung von Definiens und LabCorp Covance wird eine nahtlose Integration der digitalen Pathologie in die Planung klinischer Studien und Lösungen für gewebebasierte Tests möglich. Das Ergebnis ist eine schnellere, gründlichere Methode zur Validierung von Biomarkern und zur Entwicklung therapiebegleitender Diagnostika.

Therapiebegleitende Diagnostika werden in Verbindung mit untersuchten Medikamenten und Therapieformen verwendet, um diejenigen Patienten zu ermitteln, die am ehesten von einem spezifischen Behandlungsregime profitieren würden oder bei denen ein erhöhtes Risiko für bestimmte Nebenwirkungen bestehen könnte. Die Unternehmen gehen davon aus, dass die erste Anwendung dieser Prozesse in der Onkologie und hier insbesondere in der Immunonkologie durchgeführt wird.

LabCorp und Covance arbeiten seit mehr als 20 Jahren an der Entwicklung von Medikamenten und therapiebegleitenden Diagnostika und haben ungefähr zwei Drittel aller von der FDA zugelassenen therapiebegleitenden Diagnostika unterstützt. Definiens nutzt maschinelles Lernen und Deep Learning für umfassende Profilierungen der Mikroumgebung von Tumoren und zur Schaffung einzigartiger phänotypischer Profile von Patienten. Dank der digitalen Pathologie-Anwendungen können Biopharmaunternehmen fundiertere Entscheidungen zu ihren Pipelines für Onkologie und Immunonkologie treffen.

Der Fokus der Zusammenarbeit wird zunächst auf Anwendungen der Multiplex-Immunhistochemie (IHC) und In-Situ-Hybridisierung (ISH) bei klinischen Programmen der Frühphase liegen. Forscher können so aus einer einzigen Probe deutlich mehr Informationen erhalten als mit anderen Standardmethoden. Diese Methode ist so konzipiert, dass die Therapie schneller zu Pilotstudien im Maßstab klinischer Untersuchungen weiterentwickelt werden kann. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

"Mit dieser Kooperation werden die bahnbrechenden Technologien und Innovationen von Definiens mit der umfassenden Erfahrung von Covance bei der Biomarker-Identifikation und der Entwicklung therapiebegleitender Diagnostika vereint", sagte John Ratliff, CEO von Covance. "Gemeinsam können wir das Tempo der Arzneimittelentwicklung beschleunigen und dabei das transformative Potenzial onkologischer Therapien insbesondere der Immunonkologie schneller und effizienter als je zuvor für Patienten weltweit bereitstellen."

"Tissue Phenomics@ von Definiens basiert auf jahrelanger KI-Entwicklung und gilt als Premier-Technologie für die Charakterisierung der Tumor-Mikroumgebung für Anwendungen der Immunonkologie", sagte Thomas Heydler, CEO von Definiens. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Covance, dem weltweiten Marktführer im Bereich therapiebegleitende Diagnostika. Gemeinsam wollen wir das Potential von Tissue Phenomics als integralem Bestandteil der CDx-Entwicklung für klinische Studien weltweit demonstrieren."

Über LabCorp

LabCorp (NYSE: LH), ein Unternehmen der S&P 500, ist eines der führenden globalen Unternehmen in den Biowissenschaften, das intensiv bei der Anleitung der Patientenversorgung tätig ist und umfassende Dienstleistungen für klinische Labore und die End-to-End-Medikamentenentwicklung bereitstellt. LabCorp verfolgt den Auftrag, Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern, und liefert erstklassige Diagnoselösungen, bringt den Patienten schneller innovative Medikamente und nutzt Technologien zur besseren Umsetzung der Versorgung. LabCorp konnte im Jahr 2017 Nettoumsätze von über 10 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Mehr über LabCorp erfahren Sie auf www.LabCorp.com, und mehr über Covance Drug Development auf www.Covance.com.

Über Definiens

Definiens gehört zur AstraZeneca-Gruppe und liefert Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen im Bereich Biowissenschaften, darunter MedImmune, der Zweig für die Erforschung und Entwicklung von Biologika von AstraZeneca. Definiens ist bestrebt, durch Freilegung des Gewebephenoms die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Bitte besuchen Sie www.definiens.com

