"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu VW und die Umtauschprämien:

"Inwiefern die VW-Abwrackprämie der Umwelt helfen wird, ist umstritten. Das hängt vor allem davon ab, ob man dem Konzern abnimmt, dass seine Euro-6-Diesel wirklich sauber sind. Grund zum Zweifeln gab es zuletzt genug. Die Effekte stecken für VW ohnehin anderswo. Ab 2021 gilt für die Fahrzeugflotte eines jeden Herstellers vonseiten der EU ein Grenzwert beim Klimagas CO2, das Diesel in sehr viel geringerem Maße ausstoßen als Benziner. Wenn die Wolfsburger nicht mehr Diesel verkaufen, sind die Grenzwerte nicht zu schaffen. Die Diesel-Prämien helfen am Ende also vor allem: VW."/zz/DP/he

