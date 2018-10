Veränderungen im Verwaltungsrat der Bellevue Group EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Personalie Veränderungen im Verwaltungsrat der Bellevue Group 19.10.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Küsnacht, 19. Oktober 2018 Veränderungen im Verwaltungsrat der Bellevue Group Nach 12 Jahren im Verwaltungsrat der Bellevue Group stellt sich Dr. Thomas von Planta, Präsident des Verwaltungsrates, an der kommenden Generalversammlung vom 19. März 2019 nicht mehr zur Wiederwahl. Dr. Mirjam Staub-Bisang, Mitglied des Verwaltungsrates, will sich künftig auf eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Bellevue Group konzentrieren und wird ebenfalls nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Die Bellevue Group wird den Verwaltungsrat mit neuen Kräften und zusätzlicher Expertise besetzen, um die erfolgreiche Neupositionierung als reiner Asset- und Wealth Manager weiterzuführen. Die entsprechende Suche wurde eingeleitet. Dr. Thomas von Planta hat als Verwaltungsrat sowie in den letzten 4 Jahren als umsichtiger Präsident die erfolgreiche Neuausrichtung der Gruppe massgeblich mitgeprägt und die Stärkung der betreuten Kundenvermögen vorangetrieben. Angesichts der gelungenen Neupositionierung und der stabilen Geschäftsentwicklung der Bellevue Group hat sich Thomas von Planta entschieden, seine langjährige Tätigkeit im Verwaltungsrat auf die Generalversammlung 2019 hin zu beenden und die strategische Leitung in neue Hände zu übergeben. Die Bellevue Group dankt Thomas von Planta für seinen wertvollen Beitrag und wünscht ihm alles Gute für seine künftigen Aufgaben. Dr. Mirjam Staub-Bisang, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2015, wurde von einem renommierten internationalen Finanzinstitut aufgrund ihres Leistungsausweises im Asset und Wealth Management für eine umfassende Führungsposition auserwählt. Auf diese neue Herausforderung ab Anfang November 2018 will sich Mirjam Staub-Bisang konzentrieren und tritt deshalb an der Generalversammlung 2019 nicht mehr zur Wiederwahl an. "Mirjam Staub-Bisang hat im Verwaltungsrat wesentlich zur Weiterentwicklung der Gruppe beigetragen. Wir verstehen ihren Wunsch, diese berufliche Chance wahrzunehmen, bedauern jedoch, dass sie nur noch bis März 2019 im Verwaltungsrat der Bellevue Group aktiv sein kann. Im Namen des Verwaltungsrates danke ich Mirjam für ihren kompetenten Einsatz und wünsche ihr alles Gute bei ihrer neuen Aufgabe", kommentiert Thomas von Planta. Kontakt: Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Communications Telefon +41 43 244 81 51, juerg.staehelin@irfcom.ch Investor Relations: André Rüegg, Group CEO Telefon +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01, ir@bellevue.ch Bellevue Group Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungboutique, die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen mit seinen rund 120 Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und Wealth Management aktiv. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit, weiteren Spezialthemen, wie eigentümergeführte Unternehmen, sowie profilierte ganzheitliche Anlageansätze in allen traditionellen Anlageklassen. Die Bank verfügt über ein erstklassiges Spektrum von Vermögens- und Anlageberatungslösungen mit besonderem Fokus auf unternehmerische Privatkunden. Weitere vermögensübergreifende Dienstleistungen wie die Begleitung und Beratung des Aufbaus und Betriebs von Investment-Office-Strukturen sowie Handels-, Depotführungs- und ausgewählte Kreditfazilitäten für vermögende private sowie institutionelle Kunden runden das Angebot ab. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PEUDQCLGOS Dokumenttitel: Medienmitteilung Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestraße 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 735307 19.10.2018 CET/CEST

