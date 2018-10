Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro wegen Anzeichen einer schwächeren Nachfrage in einigen Absatzmärkten von 105 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für 2018 bis 2020. Es zeichne sich ein gewisser Druck auf die Chemiebranche ab, erklärte der Experte. Hinzu komme Gegenwind durch höhere Energiekosten und steigende Löhne. Er sieht für die Covestro-Aktien nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate aber weiterhin Luft nach oben./mis/zb Datum der Analyse: 19.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-10-19/07:02

ISIN: DE0006062144