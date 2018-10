Die US-Bank JPMorgan hat Axa vor dem am 6. November erwarteten Bericht zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,20 Euro belassen. Der Markt dürfte sein Augenmerk vor allem auf drei Aspekte richten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Fremdverschuldungsgrad des Versicherers, das neue einheitliche Aufsichtssystem Solvency II sowie eine Aussage über die Ergebnisentwicklung./ck/he Datum der Analyse: 18.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0139 2018-10-18/21:41

ISIN: FR0000120628