Mainfirst hat Lufthansa von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 20 Euro gesenkt. Er rechne für die Luftfahrtbranche mit einem Kapazitätswachstum von 8 bis 11 Prozent im Winter, mit zugleich aber sehr ungewissen Nachfrageaussichten und steigenden Treibstoffkosten, schrieb Analyst Johannes Braun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften. Das sei eine giftige Mischung. Das geplante Kapazitätswachstum der Lufthansa für den Winter sei mit 10 bis 11 Prozent am ambitioniertesten./ck/he Datum der Analyse: 18.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0144 2018-10-18/22:14

ISIN: DE0008232125