LOTTO24 AG: Lotto24 hebt Prognose 2018 erneut an DGAP-Ad-hoc: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung LOTTO24 AG: Lotto24 hebt Prognose 2018 erneut an 19.10.2018 / 14:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lotto24 hebt Prognose 2018 erneut an (Hamburg, 19. Oktober 2018) Die Lotto24 AG ( Lotto24.de), führender deutscher Anbieter von staatlich lizenzierten Lotterien im Internet, hebt aufgrund der vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal 2018 sowie der aktuellen Jackpot-Entwicklung mit 74 Mio. Euro in der heutigen Ziehung der europäischen Lotterie EuroJackpot die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 erneut an. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr 2018 nunmehr mit einer Steigerung des Transaktionsvolumens um 38 % bis 43 % (bisher: 25 % bis 30 %), einer weiterhin deutlich wachsenden Neukundenzahl und einem CPL auf Vorjahresniveau (bisher: einem im Vorjahresvergleich höheren CPL). Zudem plant die Lotto24 AG unverändert eine gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserte Bruttomarge. In Abhängigkeit von den weiteren Rahmenbedingungen - insbesondere der Jackpot-Entwicklung - und den Marketinginvestitionen zur Neukundengewinnung werden sowohl EBIT als auch Periodenergebnis deutlich (bisher: voraussichtlich) über der Gewinnschwelle liegen. Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2018 wird am 7. November 2018 veröffentlicht. Kontakt: Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.de Lotto24.de 19.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 735499 19.10.2018 CET/CEST

