Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Krones vor Zahlen zum dritten Quartal von 127 auf 114 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Margenziel des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen in diesem Jahr sei wahrscheinlich außer Reichweite, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies rechtfertige aber nicht die jüngste Kursschwäche, sodass er trotz des gesenkten Kursziels bei seiner Kaufempfehlung bleibe./tih/mis Datum der Analyse: 19.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006335003