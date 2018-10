Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Yara nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 335 norwegische Kronen belassen. In Reaktion auf die Kennziffern habe er seine Gewinnprognose (Ebitda) für das Gesamtjahr 2018 reduziert, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine längerfristigen Schätzungen für den Düngemittelkonzern hätten sich aber nicht groß geändert./edh/la Datum der Analyse: 18.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

