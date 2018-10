Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever NV nach Zahlen zum dritten Quartal von 52 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Bekanntgabe der aktuellen Kennziffern habe sie nur geringe Anpassungen an ihren Prognosen vorgenommen, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns sei nicht gerade hoch bewertet./edh/ajx Datum der Analyse: 19.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0115 2018-10-19/15:55

ISIN: NL0000009355