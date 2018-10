Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta028/19.10.2018/16:00) - LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT Linz, FN 75631y ISIN AT0000723606



Ad hoc-Meldung: Brandereignis bei Lieferanten



Wie in den Medien berichtet, ist bei der Firma Kelheim Fibres GmbH ein Brand in der Trocknungsanlage ausgebrochen, durch den Teile des Werkes schwer beschädigt wurden. Als Folge dieses Brandereignisses wird es bei Kelheim Fibres GmbH zu einer mehrere Monate andauernden Betriebsunterbrechung kommen.



Linz Textil ist durch das Brandereignis insoweit betroffen, als Kelheim Fibres GmbH ein Lieferant der Linz Textil für Viskosefasern ist, die in der Spinnerei zu Garnen verarbeitet werden. Die Versorgung durch Kelheim Fibres GmbH ist für die nächsten Wochen gesichert. Zusätzlich wird die Versorgung durch bestehende alternative Lieferanten kurzfristig abgedeckt werden können. Ein längerfristiges alternatives Versorgungskonzept befindet sich in Ausarbeitung.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hermann Wiesinger, MMBA, Sprecher des Vorstandes, Wiener Straße 435, 4030 Linz, Tel. +43 (732) 3996 517, E-Mail: wiesinger@linz-textil.at



Linz, am 19.10.2018 Linz Textil Holding Aktiengesellschaft Wiener Straße 435 4030 Linz, Österreich www.linz-textil.at



