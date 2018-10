Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das dritte Quartal des Softwarekonzerns sei solide verlaufen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt habe man allgemein mit einem volatilen Ergebnis gerechnet, stattdessen seien Umsätze und Gewinne im dritten Quartal aber etwas stärker gestiegen als erwartet./tih/bek Datum der Analyse: 19.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0134 2018-10-19/17:33

ISIN: DE000A2GS401