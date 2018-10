The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.10.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.10.2018



ISIN Name



CA37229W2058 GENIUS PROPERTIES

DE0007170300 SCHALTBAU HOLDING O.N

GB00BVFD7Q58 STAND.LIFE AB.LS-,1222222