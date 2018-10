Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen



CA37229W2058 Genius Properties Ltd. 19.10.2018 CA1568281051 Genius Properties Ltd. 22.10.2018 Tausch 1:1

GB00BVFD7Q58 Standard Life Aberdeen PLC 19.10.2018 GB00BF8Q6K64 Standard Life Aberdeen PLC 22.10.2018 Tausch 8:7