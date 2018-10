Das Pentagon hat die Aussage des russischen Präsidenten Putin, wonach der IS in Syrien US-Staatsbürger als Geiseln genommen hat, zurückgewiesen.

Die Terror-Miliz IS hält nach Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin fast 700 Geiseln in Syrien gefangen, meldet Reuters. Darunter seien auch mehrere Bürger aus den USA und Europa, sagte Putin am Donnerstag in Sotschi. Der IS habe ein Ultimatum gestellt und angedroht, jeden Tag zehn dieser Menschen zu töten. Details über Forderungen der Extremisten nannte Putin nicht. Die Geiseln befänden sich in den vom US-Militär und seinen Verbündeten kontrollierten Gebiet in Syrien. Der Pentagon-Sprecher US-Kommandant Sean Robertson sagte den Deutschen Wirtschaftsnachrichten: "Während wir bestätigt haben, dass letzte Woche ein IDP-Lager (Lager für Binnenflüchtlinge, Anm. d. Red.) in der Nähe von Deir Ezzor angegriffen wurde, haben wir keine Informationen, die die von Präsident Putin behauptete große Zahl von Geiseln stützen, und wir sind skeptisch bezüglich ...

