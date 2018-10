Berühmte Denim-Marke kreiert in Zusammenarbeit mit dem Markennamen des Clubs ein exklusives Sortiment

Manchester United (NYSE:MANU) und die luxuriöse Denim-Marke True Religion haben sich zusammengetan, um ein Sortiment an Denim-Kleidung mit dem Markennamen des Clubs einzuführen.

Die neue globale Partnerschaft des Clubs mit der berühmten amerikanischen Denim-Marke wird erstmals in der Clubgeschichte ein Stilsortiment für Damen und Herren mit beiden Markennahmen zum Kauf anbieten, das ab dem 26. Oktober im Megastore des Clubs wie auch online über United Direct sowie truereligion.com und eu.truereligion.comverfügbar ist.

Zu der exklusiven Kollektion gehören Jeans, Hemden und Jacken, einschließlich einer begehrenswerten, limitierten, mit dem Club-Emblem bestickten Denim-Jacke. Fans werden die Chance haben, eine Auswahl an Kleidung aus dem neuen Sortiment zu gewinnen, wenn sie www.manutd.com/truereligionbesuchen.

Der geschäftsführende Direktor der Gruppe Manchester United, Richard Arnold, kommentiert:

"True Religion ist in der Modewelt ein berühmter und anerkannter Name, und die Marke kreiert einzigartige Designs, bei denen keine Abstriche hinsichtlich der Qualität gemacht werden. Dem Sortiment, für das wir zusammengearbeitet haben, wurde die gleiche Liebe zum Detail und zur Handwerkskunst gewidmet, das True Religion zu einer Welt-Marke gemacht hat, und schafft eine neue Möglichkeit für unsere Fans, ihre Unterstützung des Clubs mithilfe legerer Alltagskleidung Ausdruck zu verleihen."

True Religions Marketing-Chef, Tara Peyrache, merkt an:

"Wir sind begeistert, der offizielle weltweite Denim-Partner für Manchester United zu sein. Im Rahmen der Weiterentwicklung von True Religion und seiner Verbindung mit neuen Zielgruppen freuen wir uns sehr, Manchester Uniteds weltweiter Fangemeinde eine innovative Premium-Denim-Linie für Damen und Herren anzubieten. Wir freuen uns auf diese Partnerschaft mit einem symbolträchtigen Club, der mit uns die gleichen Werte und das gleiche Engagement für Leistung und Qualität teilt."

Zu der Kollektion True Religion Manchester United wird auch ein Sortiment für Kinder und Jugendliche gehören, das später in dieser Saison eingeführt wird.

Über Manchester United

Manchester United ist eines der populärsten und erfolgreichsten Sport-Teams der Welt und das in einer Sportart, die weltweit die meisten Zuschauern anlockt. Im Laufe unserer 140-jährigen Geschichte haben wir 66 Trophäen gewonnen; so konnten wir die weltweit führende Sport-Marke entwickeln und eine 659 Millionen Personen umfassende Fan-Gemeinde aufbauen. Unsere riesige, begeisterte Gemeinschaft bietet Manchester United eine weltweite Plattform zur Schöpfung bedeutender Einnahmen aus vielfältigen Quellen, einschließlich Sponsoring, Merchandising, Produkt-Lizenzierung, neue Medien und Mobilbereich, Fernseh-/Radioübertragungen und Match Day.

Über True Religion

Im Jahr 2002 tauchte True Religion mit einem Paukenschlag in der Denim-Szene von Los Angeles auf, indem sie die klassischen Jeans mit fünf Taschen erfand. Aufgrund des Nähverfahrens mit durch fünf Nadeln geführten Fäden und zwei Stichen pro Zoll fiel die "True Religion Super T"-Naht sofort durch ihren Stil auf, der sich von jeglicher anderen Denim-Marke der Welt klar unterschied. True Religion wendet sich an die Einzigartigkeit in jedem von uns. Weltweit tragen Sportler, Musiker und Künstler diese Marke, um ihrem individuellen Stil Ausdruck zu verleihen. True Religion Brand Jeans liefert ein exklusives Sortiment an kultigen Stilarten und konzentriert sich auf die Herstellung von hochqualitativen, erstklassigen Denims und Sportkleidung für Herren, Damen und Kinder.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181019005621/de/

