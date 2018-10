Das Wertpapier von Kraft Heinz hat seit den Höchstständen aus Anfang 2017 gut 46 Prozent an Wert eingebüßt, ist zuletzt allerdings in einen wichtigen Unterstützungsbereich aus 2013/2014 vorgedrungen. Nach einem vorläufigen Verlaufstief bei 54,11 US-Dollar Anfang Mai und einer anschließenden Konsolidierung zur Oberseite, setzte der Wert Mitte Oktober abermals in diesen Bereich zurück. Nun läuft seit einigen Tagen wieder eine klare Gegenbewegung und deutet einen möglichen Doppelboden an. Noch steckt Kraft Heinz um den EMA 50 fest, ein Ausbruch darüber dürfte jedoch zu einer fortgesetzten Erholungsbewegung an die für einen Abschluss des Doppelbodens unerlässliche Kursmarke aufwärts führen und bietet entsprechend gute Handelsansätze auf kurzfristiger Basis.

Potenzieller Doppelboden

Gelingt es vielleicht noch in den letzten zwei Handelsstunden einen nachhaltigen Ausbruch ...

