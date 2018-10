Wochenrückblick KW42: Daimler, Fresenius und die Woche der Gewinnwarnungen - Netflix überzeugt

Die Rahmenbedingungen sind aus Sicht der Anleger nach wie vor nicht rosig. Neben dem Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt auch die Eurozone mit dem Sorgenkind Italien für Schlagzeilen. Wie gut, dass die Unternehmen gute Nachrichten in Sachen Berichtssaison parat haben.

Doch ganz so optimistisch wie bei den US-Banken oder dem Video-Streaming-Anbieter Netflix fiel der Auftakt in die heimische Berichtssaison. DAX-Schwergewicht SAP konnte nicht vollumfänglich überzeugen. Und dann sind da noch die zahlreichen Gewinnwarnungen quer durch alle Branchen. Daimler, Drägerwerk, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care,… Es bleibt spannend, wie am Ende der Berichtssaison das Fazit ausfällt: Schock-tober oder nicht?

Deutschland

Deutschlands wertvollstes börsennotiertes Unternehmen, SAP, enttäuschte Anleger mit der Entwicklung der Profitabilität im dritten Quartal. Daneben rauschte die HeidelbergCement-Aktie aufgrund einer Gewinnwarnung des Zementherstellers in die Tiefe. Dennoch ist nicht alles schlecht. Mehr dazu hier.

