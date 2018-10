DieTurbulenzen am Aktienmarkt haben die Gewinne im Hebel-Depot dahinschmelzen lassen. Doch die Verluste sind überschaubar und in den letzten Wochen des Jahres noch aufzuholen. Zuletzt nutzte DER AKTIONÄR die Kursschwäche an den Börsen zu Nachkäufen. Der Bayer-Short wurde hingegen verkauft.

