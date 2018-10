In den letzten drei Jahren ist der Aktienkurs von NVIDIA (WKN:918422) um mehr als 870 % gestiegen, was zum Teil auf die zahlreichen Wachstumschancen des Unternehmens beim Verkauf seiner Grafikprozessoren auf dem Markt für künstliche Intelligenz (KI) zurückzuführen ist. Die KI bietet dem Unternehmen insbesondere viel Aufwärtspotenzial, nicht nur, weil sich der Markt für künstliche Intelligenz noch am Anfang des Wachstums befindet, sondern auch, weil NVIDIA bereits führend in diesem Bereich ist. Das Unternehmen verkauft Grafikprozessoren für KI-Server und entwickelt eigens dafür die CUDA-Computerplattform. Die CUDA-Plattform ermöglicht es den Entwicklern, NVIDIAs leistungsstarke Grafikkarten auf KI-Servern zu verwenden. CUDA erregte kürzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...