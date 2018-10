Der Verkaufsstart von Freizeit-Cannabis ist unter der Woche in Kanada geglückt. Die ersten Eindrücke vom Verlauf sind vielversprechend. Dennoch kam die Rekordjagd der Cannabis-Werte zuletzt ins Stocken und ging in eine volatile Seitwärtsbewegung über. Wird über diese Seitwärtsbewegung der Boden für einen neuen Aufwärtsimpuls bereitet? In Bezug auf Aurora Cannabis ist vor allem die Nachricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...