Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera® Inc., ein bereits kommerziell arbeitendes Unternehmen der Medizintechnik, das sich auf die Entwicklung von PBM-Therapien (Photobiomodulation) zur Behandlung von Sehstörungen und Erkrankungen des Auges fokussiert, hat heute eine Präsentation im Rahmen des Ophthalmology Innovation Summit (OIS@AAO) der American Academy of Ophthalmology (Amerikanische Akademie für Augenheilkunde, AAO) angekündigt, der am 25. Oktober 2018, in Chicago, IL, stattfinden wird.



Der OIS bringt führende Persönlichkeiten aus Industrie, Wirtschaft und Klinik zusammen, die gemeinsam an der Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente und Geräte arbeiten, um ungedeckten klinischen Bedarf zu befriedigen. "Wir begrüßen die Möglichkeit, unser Unternehmen und unsere Vision mit anderen Führungskräften im augenmedizinischen Bereich auf dem OIS zu präsentieren", erklärt Clark Tedford, Ph.D., President und CEO von LumiThera.



Dr. Tedfords Vortrag wird die Ergebnisse der LumiThera LIGHTSITE I-Studie hervorheben und einen Überblick über die Entwicklung des Valeda® Light Delivery-Systems geben, das derzeit zur Behandlung der trockenen Form der altersbedingten Makuladegeneration untersucht wird.



Details zur Präsentation:



Name der Veranstaltung: OIS@AAO Titel der Sitzung: Company Showcase 1 Datum: Donnerstag, 25. Oktober 2018 Uhrzeit: 9:35 Uhr - 9:41 Uhr vormittags (CT) Ort: Marriott Marquis Chicago Referent: Clark Tedford, Ph.D., President und CEO von LumiThera, Inc



Informationen zu LumiThera, Inc.



LumiThera ist ein bereits kommerziell arbeitendes Unternehmen der Medizintechnik, das sich auf die Behandlung von Sehstörungen und Augenkrankheiten einschließlich der trockenen Form der altersbedingten Makuladegeneration fokussiert, einer der Hauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen im Alter von über 65 Jahren. Das Unternehmen ist führend bei der Nutzung von PBM zur Behandlung von sowohl akuten als auch chronischen Sehstörungen und Erkrankungen des Auges. LumiThera entwickelt das ambulante Valeda® Light Delivery-System, das von Augenärzten für die medizinische Behandlung eingesetzt werden soll.



Das Valeda Light Delivery-System darf laut Bescheinigung einer Benannten Stelle der EU das CE-Zeichen führen, wenn dies für die gewerbliche Nutzung in der Europäischen Union erforderlich ist. Valeda ist derzeit noch nicht von der Food & Drug Administration (FDA) zur Verwendung in den USA zugelassen.



2018 LumiThera, Inc. - Alle Rechte vorbehalten.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/772264/LumiThera_Valeda.jpg



OTS: LumiThera, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132483 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132483.rss2



Pressekontakt: Clark Tedford 1-360-536-5119 ctedford@lumithera.com