von Stefan Rullkötter, Euro am Sonntag "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden werde …" Das haben in den vergangenen 20 Jahren sechs Bundesfinanzminister per Amtseid bekräftigt. Nicht immer waren die von ihnen angestrengten Reformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...