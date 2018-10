Xi'an, China (ots/PRNewswire) -



An dem Forum nahmen Rajendra Kumar Pachauri teil, von 2002 bis 2015 Vorsitzender des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaveränderungen (IPCC); Liu Shijin, stellvertretender Direktor des "CPPCC Committee for Economic Affairs" und früherer Vizepräsident des "Development Research Center of the State Council"; und Fan Gang, Generalsekretär der "China Reform Foundation" und Direktor des "National Economic Research Institute".



Schwerpunkt des IUDM 2018 waren Prinzipien der Stadtentwicklung in den Bereichen Stadtqualität, Lebensumfeld und Anwendung neuer Technologien. Hierzu gab es thematisch ausgerichtete Ausstellungen, Grundsatzpräsentationen und Aktivitäten zur Einbeziehung der Öffentlichkeit. Xixian, als Gastgeberbezirk das neueste Beispiel für innovative Stadtentwicklung in der Region, wurde als eine Lösung für die Stadtplanung und das Stadtmanagement der Zukunft vorgestellt.



Als neuester Bezirk der Xi'an-Metropolregion trägt Xixian zur Weiterentwicklung der Stadtplanung bei. Der Schwerpunkt liegt im Bezirk auf der Errichtung von Pilot-Freihandelszonen nationaler Ebene, auf Service-Handelszonen sowie auf Zonen orientiert auf Innovation und Unternehmertum - mit dem Ziel, Shaanxis Wirtschaftswachstum anzukurbeln und den Bezirk noch stärker als Drehscheibe für neue strategische Branchen und Dienstleistungen zu positionieren.



"In der Hoffnung, ein Beispiel für neue Urbanisierung mit chinesischen Akzenten zu schaffen, haben wir auf eine auf den Menschen ausgerichtete Stadtentwicklungsstrategie bestanden, die die Ressourcen schont, die Umwelt schützt, die Stadtentwicklung der Entwicklung im ländlichen Umfeld angleicht sowie das historische und kulturelle Erbe bewahrt. Nach Jahren unermüdlicher Arbeit nehmen unsere Vorhaben Schritt für Schritt Gestalt an", so der Vize-Gouverneur der Provinz Shaanxi auf dem Forum.



"Die Xixian New Area hat eine Periode beschleunigter Entwicklung begonnen, und das Forum der IUDM 2018 ist ein neuer Startpunkt. Wir heißen alle herzlich in Shaanxi und Xixian willkommen und laden dazu ein, sich uns anzuschließen - um gemeinsam ein großes neues Kapitel für die Stadtentwicklung von morgen zu schreiben", so Liang.



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://en.xixianxinqu.gov.cn/



Informationen zur "Xixian New Area"



Die "Xixian New Area" ist die erste "neue Region" des Landes, die thematisch dem IUDN, d. h. dem Modus innovativer Stadtentwicklung folgt. Orientiert an innovativer Stadtplanung sowie der Integration von Stadt und Industrie nach ökologischen Prinzipen, soll eine moderne, nachhaltige Stadt mit mehr Umweltschutz, höherer Lebensqualität und einem besseren Geschäftsumfeld entstehen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/770513/XIXIAN_NEW_AREA_forum.jpg



OTS: Xixian New Area newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132485 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132485.rss2



Pressekontakt: Jiang Weifeng +86-18991105999 649858560@qq.com