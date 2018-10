Suzhou, China (ots/PRNewswire) -



Am 24. und 26. August fand in Schanghai und Peking jeweils eine große Eröffnungszeremonie der dortigen MATRO GBJ-Boutique statt. Schon im Dezember 2017 wurde das erste MATRO GBJ-Geschäft in Suzhou eröffnet.



MATRO GBJ hat den "Bonded Import Jewelry Trading Mode" eingeführt, einen Modus, über den ausländischer Schmuck durch MATRO GBJ direkt nach China importiert und dann - nach Zollaufsicht und Zolllagerinspektion - zum Verkauf an die Boutiquen von MATRO GBJ verteilt wird. Der besondere Modus integriert den Online- und Offline-Kauf, aus dem Ausland wie im Inland, und möchte Konsumenten Zugang zu erstklassigem Schmuck aus aller Welt zu erschwinglichen Preisen ermöglichen.



Suzhou MATRO Mall blickt auf 25 Jahre reichhaltiger Erfahrung mit hochwertigen Kaufhäusern zurück. MATRO GBJ wurde von Suzhou MATRO Mall gegründet - mit Blick auf die Chancen durch die schnell wachsende Nachfrage nach Schmuck auf dem Inlandsmarkt. President Zhang Chen und sein Team haben häufig Europa und die USA besucht, um Schmuck direkt vom Hauptfirmensitz von Marken zu bestellen.



Perfekte Kombination aus Luxus-Boutique und Online-Präsenz



MATRO GBJ bietet über 15 Marken aus 10 Ländern in verschiedenen Stilen an. Der Kunde findet essenziellen Minimalismus vor, während er Kreationen, Kulturen und Philosophien aus aller Welt erlebt - in nur einem Geschäft. Die verschiedenen Stile und Farben, die er vorfindet, begeistern. Das "One-stop-Shopping" spart dabei sowohl Zeit als auch Energie, zum großen Vorteil der Kunden.



Kooperation mit einem führenden Partner für ein neues Zeitalter im Schmuck-Einzelhandel



Die MATRO GBJ-Boutique in Peking befindet sich am Flagship-Geschäft der China National Gold Group. Chen Xiongwei, President der China National Gold Group Gold Jewelry Corporation Limited, nahm an der Eröffnungszeremonie der MATRO GBJ-Boutique in Peking teil und erklärte: "MATRO GBJ ist unsere exklusive Wahl."



Die Initiativen von MATRO GBJ haben in Schmuckkreisen großen Anklang gefunden. Wir werden unseren Anfängen treu bleiben, modische, stilvolle, exquisite Schmuckstücke ausländischer Herkunft zu finden. Innovative neue Geschäftszweige, darunter nach Kundenwunsch gefertigte Kreationen und eine Funktion zum "virtuellen Anprobieren" sind derzeit in Entwicklung. All das wird den Schmuckeinzelhandel in China auf eine neue Stufe heben.



