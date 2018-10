Es ist schwer, sich ein Bild von deiner allgemeinen finanziellen Gesundheit zu machen, denn es sind so viele Faktoren beteiligt. Wie viel hast du für den Ruhestand gespart? Wie viel Schulden hast du? Hast du einen Notfallfonds? Die eine Zahl, auf die viele Leute hinweisen, ist jedoch dein Nettovermögen - das heißt, was du besitzt minus dem, was du schuldest. Dein Nettovermögen bezieht sich auf dein Immobilienvermögen, Ersparnisse und Schulden, so dass du eine gute Vorstellung davon hast, wo du finanziell stehst. Um deinen Nettowert zu berechnen, addiere einfach alles, was du besitzt (dein Vermögen) und ziehe alles, was du ...

