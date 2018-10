Anlagen, die stark im Kurs steigen, scheinen auf viele Anleger eine magische Anziehungskraft zu besitzen. So war es auch beim Bitcoin, bis er Ende des letzten Jahres begann einzubrechen. Dabei verstanden die meisten gar nicht, was sie überhaupt kauften. Warren Buffett warnte hingegen schon länger vor der Kryptowährung. Hier erfährst du mehr über seine Ansichten. Der Unterschied zwischen Investieren und Spekulieren Der Bitcoin liefert keine Erträge, wie es beispielsweise Aktien, Immobilien oder Ackerland tun. Wie soll man also von etwas den Wert bestimmen, das keine Erträge abwirft? Unmöglich. "Genau dies ist der Unterschied zwischen Investieren und Spekulieren", erklärt Warren Buffett ....

Den vollständigen Artikel lesen ...