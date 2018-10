Herbstrallye im DAX noch möglich? Ausblick auf die KW43

Ohne eine große Veränderung auf Schlusskursbasis verabschiedete sich der DAX aus der vergangenen Handelswoche dar. Dabei waren zwischenzeitlich sogar die 11.500 unterschritten worden. Die Korrekturkräfte waren jedoch stärker und führten zu Kursen von über 11.800 Punkten auf der Oberseite. Wie sich dies im Gesamtbild des DAX-Charts darstellt, was von der Wall Street an Signalen kommt und welche Termine in der kommenden Wochen anstehen, ist Kernpunkt dieser Wochenanalyse.

DAX vollzog eine Erholungswoche

Als positives Signal ist das Abbremsen der Abwärtsbewegung aus der zweiten Oktoberwoche zu bewerten. Die vergangene Handelswoche startete zwar im Tief noch einmal unter 11.500 Punkten, konnte aber recht schnell in eine Erholungsphase übergehen. Dies war auch eines der Szenarien aus der Vorwochenanalyse und wie folgt als Ausblick skizziert worden (Chartbild Vorwoche):

So schloss der Montag und auch der Dienstag am Ende mit einem versöhnlichen Plus, welches sogar in den Mittwoch hinein transportiert werden konnte. Mit Kursen über 11.800 Punkten war das Erholungspotenzial erst einmal ausgeschöpft und als Trader schaute man sich nach dieser Korrektur im großen Chartbild nun nach einem Einstieg in Short-Produkte um. Hierbei nutze ich aktuell die xStation und hatte meinen Short-Trigger auch entsprechend im Intraday-Chart markiert und in den Tages-Trading-Chancen beschrieben:

Nur wenige Handelsminuten später kam es zu diesem Trigger-Ereignis und der Chance, mit Shorts sich auf einen Abverkauf im DAX zu positionieren. Hierfür bietet sich die Order "Stopp Sell" an, um erst in den Markt eingestoppt zu werden, wenn wirklich die prognostizierte Bewegung erfolgt.

Im weiteren Verlauf wurde dann die 11.700 erneut unterschritten und damit das Momentum der Wochenstart-Aufwärtsbewegung deutlich abgeschwächt. Daran änderte auch der kleine Verfallstag am Freitag nichts, bei dem die Vola sich eher in einer Seitwärtsrange bewegte:

