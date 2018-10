Der Morphosys-Lizenzpartner Janssen hat am Freitag neue Langzeitdaten aus der offenen (open-label) Verlängerung der klinischen Phase 3-Studie VOYAGE 1 veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen laut Janssen stabile Raten hinsichtlich der Verbesserung der Schuppenflechtesymptomatik (skin clearance) bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte (Plaque-Psoriasis) in Behandlungswoche 52 sowie 156, das heißt nach einem sowie nach drei Jahren Behandlung mit Tremfya, so Morphosys in einer Mitteilung.

