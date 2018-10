Halle (ots) - Es gilt natürlich weiterhin, was der frühere Brexit-Minister David Davis sagte: Eine Demokratie, die sich nicht umentscheiden darf, ist gar keine Demokratie. Die 700 000 Londoner Demonstranten drücken auch das Unbehagen über Dilettantismus der konservativen Regierung unter Premierministerin Theresa May aus. Für ein zweites Referendum mag der Druck nicht reichen. Aber auch mit einem deutlich weicheren Brexit wäre dem Land schon gedient.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de